Salariul mediu net a crescut la 2.051 lei, in martie In luna martie a acestui an, salariul mediu net a atins nivelul de 2.051 de lei, in crestere cu 5,2% (101 lei) fata de februarie 2016. Cele mai mari castiguri au fost consemnate in activitatile de...

Manager, 9 Mai 2016