Salariul minim creşte, de la 1 ianuarie 2019, la 2.350 lei pentru personalul încadrat pe funcţii care necesită studii superioare, şi care are cel puţin un an vechime în domeniul acestor studii, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Consiliul Economic şi Social.

Documentul nu prevede, însă, şi o majorare similară a salariului minim pentru persoanele care au o vechime de peste 15 ani, aşa cum au anunţat iniţial autorităţile.

"Tot de la 1 ianuarie, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu cel puţin un an vechime în muncă în domeniul

