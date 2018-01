Salariul minim brut pe tara creste la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018 Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017.

Business Salariul de baza minim brut pe tara "se stabileste la 1.900 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,66 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora", se mentioneaza in document.

