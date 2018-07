La sfarsitul lunii aprilie, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 56.231 salariati. Fatã de aprilie 2017, cand in campul muncii activau 54.460 salariati, cresterea a fost de 3,2%. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in aprilie 2018, castigul salarial mediu brut a fost de 3.560 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (4.001 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.812 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.898 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net... citeste mai mult