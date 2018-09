Salariul fostului star de la Real Madrid Julio Baptista a fost facut public la CFR Cluj

Salariul fostului star de la Real Madrid Julio Baptista a fost facut public.

Potrivit emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, mijlocasul brazilian castiga in jur de 500 de mii de euro pe an la CFR Cluj.

Ajuns la 36 de ani, Baptista a venit in Romania dupa doi ani in care nu a avut contract si nu s-a mai antrenat.

El nu a impresionat in meciurile prinse pana acum, avand kilograme in plus si fiind departe de forma sa sportiva.

Baptista a evoluat in cariera pentru nume mari din Europa precum FC Sevilla, Real Madrid, Arsenal, AS Roma si Malaga.

El are in CV si 40 de meciuri pentru nationala... citeste mai mult