Irina Zidaru, sotia analistului politic Radu Tudor, si-a publicat recent declaratia de avere, in calitatea sa de consilier diplomatic in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Conform acesteia, Radu Tudor a castigat din contractele cu Antena 3, unde realizeaza emisiuni, nu mai putin de 448.335 de lei in 2014, adica un venit lunar de 37.412 de lei, aproximativ 8.500 de euro. Castigurile lui Radu Tudor sunt in continua crestere fata de anii trecuti, scrie wowbiz.ro

ieri, 22:54