     Salariul de baza minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2019

Salariul minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1 ianuarie 2019 la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ ora.

Pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar (reprezentand 14,044 lei/ora).

Baza legala: H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Info Braila in