Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, ieri seară, că, începând de anul viitor şi până în 2022, salariile bugetarilor vor creşte cu 25%,, în fiecare an, din diferenţa dintre salariul pe care urmează să îl aibă în 2022 şi cel din prezent.

Totodată, Vasilescu a anunţat că se va face o reorganizare la nivelul ministerului, care are patru entităţi în subordine, în judeţe. "Dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, e normal să fie aşa, adică în loc să ai patru entităţi poţi să ai două, cu acelaşi număr de personal, dar cu funcţii de conducere la jumătate", a spus ea.

