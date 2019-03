Mai multe categorii de bugetari vor primi salarii mărite, anul acesta. Camera Deputaţilor a adoptat mai multe modificări la legea salarizării, potrivit cărora, spre exemplu, profesorii şi directorii de şcoli vor primi un spor de 10% pentru stres.

Bani în plus vor primi şi expertii criminalişti, dar şi cei care lucrează în sistemul de probaţiune. Un debutant are 2.900 lei, iar cel care are cel mai mare grad peste 20 de ani vechime în sistem și în muncă are un venit de aproximativ 5.000 de lei.

Potrivit Antena 3, majorările deja efecuate în privinţa remunerării doctorilor şi asistentor îşi arată primele efecte,... citeste mai mult

azi, 09:52 in Social, Vizualizari: 17 , Sursa: A1 in