O parte dintre angajații statului vor avea salariile mărite anul acesta. Camera Deputaţilor a adoptat mai multe modificări la legea salarizării.

Angajaţii de la Finanţe şi ministerul muncii vor avea salarii mai mari cu un sfert. În plus, profesorii care lucrează în învăţământul special ar putea primi în plus 15 procente, iar anumite cadre didactice un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10%.

Bani în plus vor primi şi expertii criminalişti dar şi cei care lucrează în sistemul de probaţiune.

Un debutant are 2.900 lei iar cel care are cel... citeste mai mult

acum 15 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in