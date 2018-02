Articol de Cristian TomaJURNALISPORT Vineri, 23 Februarie, 22:42

Atacantul egiptean Mohamed Salah a dezvăluit ce planuri de viitor are cu Liverpool.

Într-un interviu acordat celor de la BBC Football Focus, Salah a mărturisit că visul sau este să câștige campionatul cu "cormoranii". De asemenea, vârful egiptean își dorește să obțină "ceva special" în acest sezon de Champions League.

"Am venit aici să câștig trofee. Pot să asigur fanii că muncim 100% pentru a încerca să câștigăm ceva pentru acest club. A trecut mult timp de când Liverpool a câștigat titlul. Este visul meu să câștig Premier League, vreau s-o câștig cu acest club", a spus Salah.

