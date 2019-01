“Am fost impresionat de calitatea cunoștințelor financiare, prin atelierele care au avut loc și prin feedback-ul oferit asupra procedurile noastre.” Vincent Lemaine, Director Financiar Franța, Trace One

Infiintată în 2001, Trace One a lansat prima platformă colaborativă SaaS pentru managementul co-dezvoltării produselor marcă proprie. De acum înainte , în centrul unei rețele globale de peste 20.000 de companii, Trace One a selectat Sage Business Cloud Enterprise Management (fostul Sage X3) pentru acoperirea sa internatională și performanță nativă a modulului său contabil, precum și pentru flexibilitatea... citeste mai mult

