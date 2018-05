Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat ieri, ce părere are despre scandalul din TVR, el spunând că nu vrea să ia partea nimănui, dar că în principiu jurnaliştii trebuie lăsaţi să-şi facă treaba, iar în privinţa televiziunii publice, să nu se bage politicul, ci să lase specialiştii să rezolve problemele, să facă emisiuni bune.

Preşedintele a afirmat: "am aflat de aceste discuţii, am o părere că este foarte rău că s-a ajuns aici, să se acuze unii pe alţii. Nu vreau să iau partea unuia sau altuia, pentru că nu pot să ştiu... citeste mai mult

