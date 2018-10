Omul care a condus naţionala U21 până la "dubla" cu Portugalia şi Bosnia, Daniel Isăilă, le-a transmis un mesaj jucătorilor care sunt la doar un punct de calificarea la Campionatul European. Isăilă a spus că nimeni nu a crezut în acest grup.

"La ce am arătat în această campanie, nu trebuie să ne facem probleme. Mai sunt 90 de minute, apoi putem sărbători. Voi sărbători şi eu de aici, de la distanţă, sunt alături de ei. Am făcut această mutare. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, să sărbătoresc cu ei, dar, din păcate, acesta este sportul. De aici, de la distanţă, am fost şi sunt alături de ei. Poate că menirea mea este să construiesc echipe. Mă bucur enorm pentru că am crezut... citeste mai mult