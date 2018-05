O fetiță de 5 ani nu a aflat până acum ce însemna să alergi, să bați mingea ori să sari coarda. E o copilărie cu multe restricţii. S-a născut cu o malformație congenitală care în alte ţări ar fi fost rezolvată demult. Micuța are un picior mai scurt dar nimeni, în România, nu o poate opera, pentru că nu avem tehnologia necesară. Aşa i-au spus medicii.

O fetiță din Galați care s-a născut cu un picior mai scurt are nevoie de operație în Turcia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Bianca Andreea Ifrim a venit pe lume pe 13 decembrie 2012. La naștere, părinții au aflat că fetița lor are o malformație congenitală de femur stâng.

