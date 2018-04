de Paul Krizner

„Credinţa în Înviere este adevărata

mângâiere în suferinţi,

în lupta cu ostenelile

şi cu greutăţile vieţii.”

(Sfântul Ioan Gură de Aur)

E atâta aglomeraţie în jurul nostru, atâta alergătură, atâta stres consumat inutil, cu meniuri şi cadouri, încât mulţi am uitat de Tine, Doamne, am uitat cum Te-au coborât de pe Cruce şi Te-au pus în mormânt nou, Iosif din Arimatea cu Nicodim; am uitat cum acea ploaie mohorâtă ce cădea din cer, de parcă ar fi lacrimile îngerilor ce nu mai încetau de atâta suferinţă, în lume se aude un glas de disperare ce nu vrea, nu poate să se oprească, şi nu vrea să fie mângâiată… Da, e Maica Cerului, Fecioara Maria, ea plânge de durere că... citeste mai mult

