Indiferent de rezultatul votului constituţional privind definiţia familiei, am ratat posibilitatea unui consens între părţile care au spus „da” sau „nu”. Democraţia cu alegeri libere are acest defect, divizează poporul, creează iluzia că unii au obţinut ceva, dar de fapt am pierdut cu toţii şansa de a cădea de acord, de a progresa împreună. Aceasta ar fi fost cu adevărat victoria societăţii noastre, ca în urma unor discuţii şi negocieri, cerînd ajutorul celor mai cunoscători dintre noi, al celor mai experimentaţi în problemele realităţii contemporane, să stabilim de comun acord conduita faţă de familie şi formularea definiţiei acesteia.

