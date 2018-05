Sa fii sincer e mai usor decat sa tusesti

Omul de caracter sta intotdeauna drept in fata vietii. El este asemenea furtunii. El poate sa cada, sa fie smuls din radacina, dar nu sa se plece. Tot asa, si omul are dreptul sa cada, dar niciodata sa se plece. In munti sunt paduri intregi de brazi...

Dambovita, 6 Aprilie 2012