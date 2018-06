Sa facem judetul curat din nou!

150 de ţări din întreaga lume se unesc în cea mai ambiţioasă mişcare civică la nivel internaţional – World Cleanup Day. Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din întreaga lume vor spune „Let`s Do It!“ în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu – deşeurile. România va organiza o Zi de Curăţenie Naţională pentru a şasea oară, după cele cinci acţiuni de succes desfăşurate începând cu anul 2010. Până acum, peste 1.400.000 de voluntari au participat la evenimentele „Let`s Do It, Romania!“ şi au curăţat 18.000 de tone de... citeste mai mult