Daca Kovesi, Dragnea, Ciolos si care or mai candida la prezidentiale sunt reprezentanti ai asa-zisului stat paralel, oblic sau perpendicular, dupa spusele patronului Realitatii Tv si a latrinelor PSDiste, indemnul meu este din nou sa nu mai asteptati Salvatorul patriei pentru ca nu va veni niciodata si nici macar nu exista asa ceva.

( Se vede clar cine face parte din statul paralel, dupa principiul hotii striga hotii, asa ca trageti dumneavoastra concluzia cu privire la ce bate campii Gusa si mancatorii de rahat ai lui Voiculescu ). Crezul acesta e o utopie, ca acelea de tip comunisto-bolsevic sau nazisto-fascist. Salvarea vine de la noi: iesirea in strada, dar nu ca in... citeste mai mult