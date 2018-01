Premierul Mihai Tudose îşi doreşte să aibă "un an rodnic", precizând că "liniştit în mod cert nu va fi".

Tudose a afirmat la începutul reuniunii Executivului: "La mulţi ani pentru cei cu care ne vedem prima dată anul acesta. Este prima şedinţă de Guvern din acest an. Să dea Dumnezeu să avem un an rodnic, că liniştit în mod cert nu va fi", potrivit Agerpres.

El a adăugat că Banca Mondială şi-a revizuit estimarea referitoare la ţara noastră în anul 2017 şi prognoza pentru acest an.

Acesta a declarat: "Banca Mondială şi-a revizuit (...) estimarea...

