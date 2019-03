 S.U.P.A.G.L. Braila va executa in perioada 25.03.2019-22.04.2019, tratamente de deratizare

Tratamentele se vor aplica doar cand conditiile atmosferice sunt favorabile, in caz contrar poate fi prelungita perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substantele active utilizate sunt: bromadiolone, brodifacoum si difenacoum.

Precizam ca tratamentele se vor desfasura in conditii corespunzatoare, pe raza Municipiului Braila, respectand prevederile legale de protectie a mediului, a sanatatii si securitatii populatiei.

Facem cunoscut si faptul ca asociatiile de proprietari, persoanele fizice si persoanele juridice de pe raza Municipiului Braila au obligatia legala de a efectua tratamente de dezinsectie si deratizare, in conformitate cu... citeste mai mult

acum 13 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Info Braila in