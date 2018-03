In perioada 13.03.2018 – 21.03.218, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica al Politiei Locale Braila au actionat impreuna cu reprezentantii societatii de transport public in comun S.C. Braicar S.A., in vederea depistarii si sanctionarii persoanelor care calatoresc cu mijloace de transport in comun fara a detine bilet, abonament sau legitimatie de calatorie. S-a actionat astfel pe majoritatea traseelor, in diverse intervale orare. In acest sens, politistii locali au aplicat un numar de 81 de sanctiuni contraventionale, pentru incalcarea prevederilor H.C.L.M. nr. 5/2003, in valoare totala de 4.525 lei, iar reprezentantii S.C. Braicar S.A. au... citeste mai mult