S-aveti un 2018 intelept! Spre finele lui 2017, Garry Kasparov, cel considerat cel mai bun sahist din istorie, campion mondial 15 ani la rand, a venit la Bucuresti, in postura de invitat special la evenimentul Making the Right Moves.

In discursul sau motivational, Kasparov a (re)iterat cateva principii potrivit carora, sahul nu este atat despre joc, cat despre a te reinventa jucand.



De asemenea, este important sa iei decizii, dar mai ales sa le analizezi pe cele deja luate. Potrivit lui Kasparov, tactica este sa stii ce sa faci, cand sa faci si unde este ceva de facut. De asemenea, castigator este cel care face... citeste mai mult

azi, 00:52 in Editoriale