Naţionala feminină de junioare (sub 18 ani) şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din Polonia, programat în 7-19 august. România va evolua cu Germania, Polonia, Brazilia, Angola şi Slovacia.

Grupele Campionatului Mondial de junioare sub 18 ani:

Grupa A: Germania, România, Polonia, Brazilia, Angola, Slovacia

Grupa B: Ungaria, Danemarca, Egipt, Suedia, Chile, Croaţia

Grupa C: Norvegia, Rusia, Japonia, China, Olanda, Argentina

Grupa D: Coreea de Sud, Franţa, Spania, Tunisia,... citeste mai mult