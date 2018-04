După ce am aflat semifinalele Europa League, sediul UEFA de la Nyon ne-a expus și cele două meciuri din careul de ași al celei mai puternice competiții intercluburi din lume, Liga Campionilor. De la ora 14:00, sorții au decis ca Bayern și Real Madrid să joace ”finala” din semifinale.

Semifinalele Ligii Campionilor, ediția 2017-2018:

Bayern Munchen vs. Real Madrid

Liverpool - AS Roma

Semifinalele Ligii Campionilor sunt programate pe 24/25 aprilie (turul) și 1/2 mai (returul). Finala din acest sezon al Ligii se va juca la Kiev, de pe 26 mai.

Cele 4 echipe din semifinale au câştigat împreună trofeul de 22 de ori. Real a reuşit-o de 12 ori, Bayern şi Liverpool de câte

