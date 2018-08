Alexandru Măţel, Alexandru Băluţă, Răzvan Marin şi antrenorul Răzvan Lucescu, sunt românii care vor reprezenta ţara noastră în ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor:

Steaua Roşie/Spartak Trnava vs FC Salzburg/Shkendija Qarabag/BATE Borisov vs PSV Eindhoven Young Boys Berna vs Astana/Dinamo Zagreb Malmo/MOL Vidi vs Celtic/AEK Atena Benfica/Fenerbahce vs PAOK Salonic/Spartak Moscova Standard Liege/Ajax vs Slavia Praga/Dinamo Kiev Meciurile din playoff-ul Ligii Campionilor vor avea loc pe 21/22 şi 28/29 august. Echipele învingătoare vor merge în grupele competiţiei, iar cele eliminate se vor califica... citeste mai mult