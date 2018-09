Așadar, nu mai are resurse pentru susținerea financiară a investițiilor prin PNDL I sau II. O adresă primită de un primar botoșănean confirmă acest lucru.



„Se laudă în fiecare zi PSD-ul cu toate realizările și proiectele de peste tot. Zilele astea am primit de la MDRAP o adresă că nu mai sunt bani. Deci, nu mai sunt. Fondul de rezervă, zero. O văd pe d-na Federovici toată ziua alergând, fotografiindu-se, pe proiectele noastre (ale primarilor n.r.). Noi le facem, noi le muncim, nu avem finanțări, ne împrumutăm, căutăm soluții. Dv. nu... citeste mai mult

azi, 10:07 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Botosaneanul in