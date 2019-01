Olimpiada Liceelor McDonald's din acest an a început cu handbalul, iar sâmbătă, 19 ianuarie, au avut loc semifinalele, la feminin şi masculin. Duminică, începând cu ora 8:30, vor avea loc finalele, la Clubul Sportiv Şcolar 6.

"Am încheiat şi a doua zi, cea cu semifinalele de la handbal ale Olimpiadei.

Finaliştii la categoriile feminin şi masculin sunt următorii:

FETE: Media vs. Traian

BĂIEŢI: Media vs. Eliade

Aşteptăm cu interes aceste ultime meciuri şi aşteptăm să vă susţineţi preferaţii în finalele mici şi mari, mâine începând cu ora 8:30 la CSS 6, Str. Luica 70, Sectorul 4", se arată în anunţul postat pe pagina de Facebook "Olimpiada... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 5 , Sursa: Pro Sport in