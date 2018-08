Biletele pentru întâlnirea România – Polonia, contând pentru Turul 3 al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Davis Cup by BNP Paribas, au fost puse în vânzare pe site-ul www.bilete.ro.

Preţurile biletelor sunt, după cu urmează: 60 RON (categoria 1), 40 RON (categoria 2), 30 RON (categoria3).

Copiii preşcolari, dar nu mai mici de 3 ani, au acces gratuit, ocupând acelaşi loc cu persoanele majore care îi însoţesc, deţinătoare a unui bilet valabil.

Bilete.ro este vânzător OFICIAL şi EXCLUSIV de bilete la Cupa Davis by BNP Paribas, 15-16 septembrie 2018, Cluj-Napoca.

