Federaţia Italiană de Fotbal a anunţat, joi, punerea în vânzare a biletelor pentru Campionatul European U21, care va avea loc în această vară, în Italia şi San Marino, şi la care România este calificată.

Preţul unui bilet este de 5 euro, iar pentru suporterii sub 21 de ani, tichetul costă 3 euro. De asemenea, fanii pot achiziţiona pachete pentru cele trei jocuri din grupă, la preţul de 13 euro. Biletele sunt disponibile pe site-ul romanianfans.vivaticket.it.

Reprezentativa de tineret a României va fi una dintre cele 12 reprezentative prezente la EURO 2019. Echipa condusă de Mirel Rădoi se află în grupa C, alături de Anglia, Franţa şi Croaţia.

Programul grupei C:

18 iunie 2019: România... citeste mai mult

acum 12 min. in Sport, Vizualizari: 6 , Sursa: Pro Sport in