S-au modificat regulile in cazul restituirii banilor pentru taxa auto si timbrul de mediu In cazul in care doriti sa vi se restituie banii pentru taxa auto, deci si pentru timbrul de mediu, trebuie sa stiti ca procedura a suferit unele modificari: nu mai aveti nevoie de copii dupa certificatul de inmatriculare si nici dupa cartea de identitate a vehiculului (CIV). De asemenea, nu vi se va mai solicita nici dovada platii fostelor taxe auto.

Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat marti pe site-ul Ministerului de Finante, romanii care vor sa ceara restituirea fostelor taxe auto, deci si a... citeste mai mult

