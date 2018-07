Dr. Alban i-a enervat pe spectatorii de la "We love retro", după ce a repetat de trei ori celebrul salut ”Hello, Budapest!”. Cu toate acestea, mii de bucureșteni nostalgigi dupa perioada bairamelor s-au distrat vineri noapte (13 iulie), ca-n anii ’90, cu muzica din perioada tinereții lor, încă la modă și astăzi, dovadă faptul că Arenele Romane s-au umplut de spectatori.

Una peste alta, însă, petrecăreții l-au iertat repede pe artistul care, prin muzica sa (succese nelipsite la nicio petrecere, radio ori discotecă din România anilor 90, amintim de un "It s My Life", "Sing Hallelujah", "Look who s Talking Now ori "Born in... citeste mai mult