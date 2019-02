Participanţii îşi vor da întâlnire la linia de start pe 22 iunie, în inima uneia dintre ultimele regiuni sălbatice din Europa, munţii Carpaţi, la Cheile Grădiştei Resort Fundata, un Race Village de nivel olimpic.

După o ediţie 2018 SOLD OUT, înainte de închiderea înscrierilor, DHL Carpathian Marathon powered by MPG vine, în acest an, cu noi provocări, cu experienţe unice şi adrenalină la cote maxime! Sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, mii de alergători la linia din start, ambasadori şi susţinători de seamă, iar obiectivul este donarea unei sume cât mai mari pentru Comitetul Naţional Paralimpic, cauza pe care evenimentul o susţine pentru al cincilea an... citeste mai mult

