Când Nancy Shore a mers ajuns acasă de la biserică într-o zi, în august 2012, acasă o aștepta un bărbat cu un pistol în mână. Ea a supraviețuit dar a fost uluită să afle de pe patul de spital cine a plătit criminalul care o împușcase: soțul ei.

"Am avut într-adevăr o căsnicie extraordinară", a povestit Nancy Shore în vârstă de 57 de ani. "Evident, am trecut prin suișuri și coborâșuri. Vreau să spun că nu eram perfecți, aveam problemele noastre din când în când dar am lucrat mereu pentru a le fixa".

Nancy s-a căsătorit cu Frank Howard în 1983 și au crescut trei copii... citeste mai mult