Aproape 65.000 de romani au votat pana la ora transmiterii acestei stiri la sectiile deschise in afara tarii, din care peste 21.000 in Republica Moldova, peste 10.000 in Italia si peste 7.000 in Spania. Conform datelor furnizate de Biroul Electoral...

11 Decembrie 2016