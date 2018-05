S-a urcat la volan sub influența alcoolului

Un arădean care s-a urcat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului a fost oprit în trafic de polițiștii orașului Chișineu Criș. Polițiștii au depistat luni în trafic, pe raza localității Țipar, un bărbat de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform procedurii, bărbatul a fost condus la cea mai apropiată unitate spitalicească în vederea recoltării de probe biologice. Pe numele celui în cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența... citeste mai mult