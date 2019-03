CFR Cluj şi FCSB sunt principalele favorite la tiltu, Craiova şi Astra stau la pândă, în timp ce Viitorul şi Sepsi pot încurca pe toată lumea.

Odata cu incheierea partidei dintre Universitatea Craiova si Astra, scor 1-2, s-a terminat sezonul regulat din Liga 1 la fotbal. După înjumătăşţirea punctelor, pentru că au terminat cu număr impar, trei echipe din playoff au beneficiat de rotunjirea punctelor în plus, dar, la finalul sezonului, vor fi dezavantajate in caz de egalitate cu una dintre celelalte 3 echipe prezente in... citeste mai mult

