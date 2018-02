IG Metall, cel mai puternic sindicat din industria Germaniei, a obţinut o majorare cu 4,3% a salariilor şi dreptul la o săptămână de lucru de 28 de ore în cadrul unui acord major care va fi considerat de referinţă pentru alte sectoare.

Acordul arată cât de puternică a devenit în acest an poziţia sindicatelor în negocierile salariale în urma boomului economiei germane, potrivit Financial Times.

Anul trecut, eco­no­mia a avansat cu cel mai rapid ritm din 2011, impulsionată de cererea internă puter­ni­că şi de redresarea zonei euro. Trendul ar ur­ma să continue, eco­no­miştii aştep­tându-se ca Germania să mar­cheze al nouălea an consecu­tiv de creştere în... citeste mai mult