Miercuri, 21 Martie, 22:26

George Becali, patronul FCSB, a dezvăluit în această seară că nu mai crede deloc că Denis Alibec poate reveni la forma arătată în trecut: "E incurabil ce face el", s-a resemnat latifundiarul.

"Alibec se pregătește foarte bine, dar ce face el e incurabil. Nu mai am ce comenta, am făcut tot ce a depins de mine. I-am dat și banderola, am încercat să-l amendez, apoi i-am anulat amenda. Am vorbit cu el de câteva ori, a spus că va da un «restart».

Nu mai sper că-l pot schimba. Nu sunt adeptul... citeste mai mult