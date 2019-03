Republica Moldova a pierdut un regizor valoros. Viorel Mardare s-a stins din viaţă sâmbătă dimineaţă, la doar 37 de ani.

Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook creată de prietenii lui pentru a-l ajuta să învingă în lupta cu forma rară de cancer de care suferea.

Viorel Mardare este creatorul unor campanii originale de promovare a Republicii Moldova.

Unul dintre cele mai cunoscute spoturi este "GO ON. Fruits from Moldova". În filmuleţ apar mai mulţi agricultori care... citeste mai mult

