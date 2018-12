Fostul primar liberal al Brailei, Constantin Sever Cibu (2004-2008) s-a stins din viata la varsta de 73 de ani, dupa ce fusese internat la spital in Bucuresti si a stat cateva zile in coma. Trupul neinsufletit al acestuia va fi adus astazi in Braila...

Info Braila, 21 Iulie 2016