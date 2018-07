A fost stabilita ziua si ora in care se va disputa primul episod al sezonului 2018/2019 din derby-ul FCSB – Dinamo in Liga 1 Betano. Cele doua mari rivale din fotbalul romanesc se vor intalni mai devreme ca oricand, in etapa a 2-a a sezonului regular. Meciul va avea loc cu FCSB gazda, pe Arena Nationala, in data de 29 iulie (duminica) cu incepere de la ora 21:00. FCSB a scos la vanzare online bilete pentru acest meci cu preturi cuprinse intre 15 lei (peluza) si 100 lei (VIP). In prima etapa a sezonului FCSB joaca la Giurgiu cu Astra, in timp ce Dinamo primeste vizita celor de la FC Voluntari.

