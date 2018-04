S-a stabilit programul festivalului Untold din acest an

UNTOLD 2018 vine în acest an, pe cele 10 scene, cu unii dintre cei mai buni artiști internaționali ai momentului. The Chainsmokers, Jason Derulo, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Afrojack, Tiesto, Don Diablo, Steve Aoki, Dimitri Vegas&Like Mike, Solomun și Nina Kraviz sunt doar câțiva dintre artiștii care au urcat deja în line-up-ul festivalului UNTOLD. Organizatorii vin în curând și cu alte nume mari care vor completa lista celui mai așteptat festival de muzică.

