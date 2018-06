Citeste si: Băsescu: Pentru bugetul următor al UE, România are în plus 6 miliarde de euro Băsescu: Nu am discutat cu Ponta despre bugetul UE după Bruxelles; El se ocupă cu Berlusconi Preşedintele Traian Băsescu a făcut apel, duminică, la parlamentarii...

Ziarul Financiar, 10 Februarie 2013