Nicolae Dică a anunţat public că nu-şi dă demisia de pe banca FCSB-ului, mai ales că sunt mulţi antrenori care se autopropun la echipa lui Becali, contactându-l chiar pe finanţator. Şumudică s-a simţit vizat, având o relaţie de amiciţie cu patronul roş-albaştrilor, şi i-a răspuns lui Dică.

"Nu fac parte dintre antrenorii ăia care îl sună pe Luţu. Nu am telefonul lui şi nu pot să beau cafea cu Becali. Eu nu am băut cafea în viaţa mea, aşa că nu s-a gândit la mine Dică", a spus Şumudică, la Digi Sport. Înaintea meciului cu Voluntari, Dică a ţinut o conferinţă de presă în care a tunat: "Am vorbit... citeste mai mult

