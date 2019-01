Consiliulu Județean (CJ) Dolj a anunțat, ieri, semnarea contractului de execuție pentru modernizarea drumului 652A DN 6 (Cârcea) – DN 65, o investiție de 3,5 milioane de euro derulată cu fonduri europene, prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria. „Pentru Consiliul Județean Dolj, 2019 se prefigurează drept anul în care vor fi deschise o serie de șantiere. Dacă prima jumătate a mandatului curent a fost una de acumulare, în care am semnat contracte de finanțare, am elaborat documentațiile necesare sau am organizat proceduri de atribuire, de acum intrăm în etapa execuției cu mai multe obiective importante. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă chiar... citeste mai mult