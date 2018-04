La un pas de tragedie! Sensul giratoriu de la Agigea a fost martor la multe accidente, mortale sau ușoare. Totuși, oamenii se încumetă să se urce sub influența băuturilor alcoolice la volan. Așa s-a întâmplat și miercuri, la prima oră, când un bărbat de 58 de ani, după câteva pahare de băutură, s-a suit în camion și a plecat la drum. Când a luat virajul în sens, nu a adaptat viteza, iar acesta s-a răsturnat. Șoferul a fost rănit ușor, dar traficul a fost îngreunat.

