Bogdan Mara, manager general la CFR Cluj, a mărturisit la finalul partidei că a tremurat până în ultima secundă: „A fost un 1-0 care nu te-a lăsat nicio clipă să respiri. Am dominat, nu le-am lăsat nicio şansă, dar mi-a fost frică de minutul 92. Să nu vină un şut pe final...“.

În sfârşit, la final, oficialul clujenilor a recunoscut că toate declaraţiile din ultimele luni n-au fost sincere, CFR fixându-şi clar ca ţintă titlul încă din pauza competiţională: „Am fost diplomaţi, să nu punem presiune pe jucători, dar din iarnă am început să sperăm, ne-am gândit, am încercat să facem tot ce putem“.

