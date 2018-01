După jumătate de an în care a jucat foarte puţin la CFR Cluj, Dan Nistor a simţit nevoia de a-şi spune varianta conform căreia ar fi ţinut pe nedrept de Dan Petrescu pe banca de rezerve în Gruia.

Protagonistul unui schimb în vară, atunci când Nascimento şi Nistor au schimbat taberele pe ruta Bucureşti-Cluj, actualul jucător al CFR-ului a început rar ca titular sub comanda lui Dan Petrescu: “Nimeni n-a vorbit cu mine. Eu mă pregătesc, trag tare, dar nimic. Nu cred că e normal, am şi eu o vârstă, am familie, vreau să joc sau măcar să mi se explice ce se întâmplă”, a declarat Dan Petrescu... citeste mai mult

